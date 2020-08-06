رابطة الدوري الانجليزي تقرر إضافة تعديلات جديدة على تقنية VAR في الموسم المقبل

2020/08/06 | 20:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن تغييرات جديدة في استخدام تقنية الفيديو "VAR"، بداية من الموسم المقبل، 2020/2021.وقالت الرابطة في بيان رسمي، إنه سيكون بمقدور الحكام العودة إلى الشاشة الخاصة بتقنية VAR المتواجدة في الملعب، بعكس ما كان متعارفا عليه في الدوري الإنجليزي، حيث كان الحكام ينتظرون داخل الغرفة لاتخاذ قرار بشأن الحالات.وأوضحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيانها: 1 سيكون بمقدور الحكام العودة للشاشة لاتخاذ القرار النهائي، في 3 أشياء، وهي: الأهداف، البطاقات الحمراء، وركلات الجزاء.2 إعادة ركلات الجزاء، تقنية الفيديو ستخبر الحكم ما إذا كان يمكن إعادة تنفيذ ركلة جزاء احتسبها مرة أخرى أم لا، إذا تجاوزت قدم حارس المرمى الخط أو تسبب في أي تأثير مادي لعدم تنفيذ الركلة بشكل صحيح.3 في حال تسجيل الأهداف، تقنية حكم الفيديو المساعد، ستقوم بمراجعة الأهداف؛ للتأكد من عدم وجود تسلل، سواء أشار الحكم المساعد بتسلل أو لا.وتقرر أن ينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2020/2021 يوم 12 سبتمبر المقبل، على أن ينتهي يوم 23 مايو 2021.يشار إلى أن ليفربول نال لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2019/2020، لأول مرة منذ 30 عاما، والـ19 في تاريخ الريدز.

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