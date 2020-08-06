مستشار : زيارة الكاظمي لـ واشنطن ستثير جدلا من قبل المعارضين للحوار

2020/08/06 | 20:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- كشف رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين عن موعد زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن ، متوقعا حصول جدل داخلي كبير من المعارضين للحوار.وقال علاء الدين في تغريدة على موقع تويتر تابعتها “المستقلة” اليوم الخميس :” ان الجولة الثانية للحوار الستراتيجي بين العراق وامريكا ستعود الى الطاولة بعد […]

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