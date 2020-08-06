وثيقة مسربة تكشف تفاصيل جديدة عن أيقونة “غوغل” المقبلة

2020/08/06 | 20:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت وثيقة مسربة من داخل شركة “غوغل” الأمريكية تفاصيل جديدة عن أيقونتها التي تنوي طرحها في الفترة المقبلة.وكشفت الوثيقة المسربة، وفقا لموقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص عن تفاصيل هاتف “غوغل بيكسل 5 أيه” المرتقب.وأظهرت الوثيقة أن الهاتف سيتم طرحه العام المقبل، وأنه سيكون هاتفا قابلا للطي، وسيكون بنسختين أحدها […]

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