محلل امريكي : وحشية الشرطة جزء من القانون والنظام في الولايات المتحدة

2020/08/06 | 20:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد الكاتب والمحلل السياسي الامريكي مايلز هوننيغ أن وحشية الشرطة الامريكية في التعامل مع المحتجين والاعراق الملونة جزء من القانون والنظام السائد في داخل الولايات المتحدة .ونقلت قناة (برس تي في) في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن هونينغ قوله إن ” منظمة العفو الدولية تتعامل مع الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة الامريكية […]

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