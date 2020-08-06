2020/08/06 | 20:23 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العتبة العباسية تعلن استعداد مستشفى الكفيل لاستقبال جرحى انفجار بيروت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/06 | 20:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة العباسية تعلن استعداد مستشفى الكفيل لاستقبال جرحى انفجار بيروت) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة العباسية تعلن استعداد مستشفى الكفيل لاستقبال جرحى انفجار بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).