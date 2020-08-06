2020/08/06 | 20:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح وزيدان يبحثان إجراء الانتخابات المبكرة وإقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/06 | 20:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح وزيدان يبحثان إجراء الانتخابات المبكرة وإقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح وزيدان يبحثان إجراء الانتخابات المبكرة وإقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).