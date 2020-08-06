رئيسي الجمهورية والقضاء الاعلى يبحثان ملف الانتخابات المبكرة والتأكيد على استقلاليتها ونزاهتها

2020/08/06 | 20:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية برهم صالح ، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى إجراء الانتخابات المبكرة، والتأكيد على أهمية استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية.وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل، اليوم الخميس، ببغداد، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان”، مبينا انه “جرى، خلال اللقاء، …

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