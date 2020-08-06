خلية الازمة: متشافي كورونا عرضة  للإصابة مرى اخرى والمناعة تدوم اسابيع

2020/08/06 | 20:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اكدت خلية الازمة في وزارة الصحة، الخميس، ان المتشافي من كورونا عرضة للإصابة مرة اخرى، مبينة ان الدراسات تشير الى ان المناعة تدوم لأسابيع.وقال وكيل الوزارة الفني حازم الجميلي لـ/المعلومة/ ان “الدراسات والمعلومات حول فيروس كورونا متغيرة بين يوم واخر وما توصلت اليه البحوث العالمية”.واضاف ان “اخر البحوث تشير الى ان “المتشافين […]

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