الموقف الشعبي من تكديس الأسلحة الميليشياوية وسط السكان ومخاطرها! - تيسير عبدالجبار الآلوسي

2020/08/06 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي بعد التفجير الكارثي في بيروت، انتفض الشعب العراقي ليتضامن مع الشعب اللبناني الشقيق في نكبته التراجيدية المهولة.



وعاد للذاكرة في أذهان الجميع عدد من الانفجارات المأساوية في العراق كما بتفجّر أكداس بمدينة الثورة قطاع 10 سنة 2018 وانفجارات حدثت مؤخراً أدت لانطلاق صواريخ جنوب بغداد الأمر الذي انتهى عند القول بسوء التخزين مع ارتفاع درجات الحرارة!ولقد دفع هذا وآثاره التدميرية الاستثنائية لإطلاق هاشت ......





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