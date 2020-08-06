تسجيل 174 وفاة و 2634 إصابة كورونا جديدة خلال أربع وعشرين ساعة في إيران

2020/08/06 | 20:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الجهات الصحية الإيرانية، تسجيل مئة واربع وسبعين حالة وفاة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة ” سيما لاري” في تصريح، ان الوفيات الجديدة رفعت الحصيلة الكلية للضحايا الى سبعة عشر الفا وتسعمئة وست وسبعين حالة وفاة، مشيرة في الوقت ذاته الى تسجيل الفين وستمئة واربع وثلاثين إصابة جديدة، وهو ما يرفع مجمل عدد المصابين الى ثلاثمئة وعشرين الفا ومئة وسبع عشرة إصابة، مقابل تماثل نحو مئتين وسبعة وسبعين الف مصاب للشفاء.

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