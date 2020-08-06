طارق حرب: حل البرلمان يحول الحكومة لحكومة تصريف أعمال ويفرض إجراء انتخابات خلال 60 يوما

2020/08/06 | 20:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الخبير القانوني طارق حرب، ان حل البرلمان سواء عن طريق صلاحيات رئيس الجمهورية، او من خلال حل البرلمان نفسه، يترتب عليه تحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال واجراء انتخابات خلال ستين يوما.

وأوضح حرب في منشور على صفحته بموقع فيس بوك، ان رئيس الجمهورية يحق له وفق صلاحياته الدستورية حل البرلمان، وهو ما ذكره بتصريحه الثاني عن قيام رئيس الوزراء بتقديم طلب الحل، لكي يوافق عليه من دون تدخل البرلمان ولا تصويته، طبقا لصلاحيته الواردة بالمادة الرابعة والستين من الدستور، مبينا ان ذلك يترتب عليه تحول الحكومة من حكومة كاملة الصلاحيات، الى حكومة تصريف اعمال، وهو ما يستوجب إجراء انتخابات لاختيار البرلمان الجديد خلال ستين يوما.

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