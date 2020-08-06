صحة كردستان تلزم المستشفيات الأهلية باستقبال مرضى كورونا وتخفض أسعار العلاج فيها

2020/08/06 | 20:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت وزارة الصحة بحكومة إقليم كردستان، إلزام المستشفيات الاهلية باستقبال ومعالجة المصابين بفيروس كورونا.

وأوضح وزير الصحة بحكومة الإقليم سامان البرزنجي في تصريح، ان الوزارة طالبت جميع المستشفيات الاهلية بمد يد العون للمستشفيات الحكومية، من خلال عدم الامتناع عن استقبال المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف البرزنجي ان الوزارة قررت خفض تكاليف العلاج بالمستشفيات الاهلية بنسبة خمسة وعشرين بالمئة، لافتا الى ان الوزارة ستراقب عمل تلك المستشفيات وستلجأ الى معاقبة أي مستشفى يخالف التعليمات، وفيما يتعلق بمرضى كورونا على وجه الخصوص.

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