2020/08/06 | 20:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماكرون:بدانا الاتصالات لتنظيم مؤتمر لحشد تمويل من مختلف انحاء العالم لتوفير ادوية واغذية ومعدات الايواء للبنان/ موسع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/06 | 20:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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