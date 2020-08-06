الصحة العراقية توضح آليات الحظر المناطي خلال شهر محرم وتؤكد: سيكون بإجراءات مختلفة!

2020/08/06 | 20:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد كشفت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، عن آليات الحجر المناطقي التي أعلن عنها وزير الصحة حسن التميمي، لشهر محرم الحرام، فيما أكدت أن علاجات كورونا وأجهزة التنفس متوفرة بجميع مستشفيات العراق.وقال الوكيل الفني للوزارة، حازم الجميلي، في تصريحات صحفية، إن “الحظر المناطقي أحد الطرق للسيطرة على الأوبئة عندما تكون المناطق ذات […]

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