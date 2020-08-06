ودية مرتقبة..اسود الرافدين يستضيف نسور قاسيون في اربيل

2020/08/06 | 20:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد تلقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، الخميس، خطاباً رسمياً من الاتحاد السوري للعبة، يؤكد فيه إقامة المباراة الودية التي ستجمع المنتخبين خلال الشهر المقبل ضمن تحضيرات التصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين .ويأتي تأكيد الاتحاد السوري على خوض المباراة، رغم التأكيد السابق، […]

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