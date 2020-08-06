الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي يمنح الادرن قرض بقيمة 100 مليون $

2020/08/06 | 20:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية اتفاقية قرض ميسر بقيمة 100 مليون دولار مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي؛ لتمويل ودعم برامج الحكومة الأردنية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا على القطاع الخاص بالمملكة.واشارت وزارة التخطيط الاردنية في بيان صحفي، إلى أن هذه الاتفاقية تاتي في إطار سعي الحكومة الاردنية لرفع معدلات النمو […]

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