ديالى: فلاحون وراء ارتفاع معدلات انتاج اللحوم البيضاء والاسماك

2020/08/06 | 20:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، الخميس، بان فلاحون وراء ارتفاع معدلات انتاج اللحوم البيضاء والاسماك في المحافظة.وقال رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” المئات من الفلاحين بعد تركهم مهنة الزراعة لجوء الى مهن اخرى تتمثل بتربية الدواجن وانتاج اللحوم البيضاء وبيض المائدة بالاضافة […]

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