بومبيو: المبعوث الأميركي بشأن إيران برايان هوك يقرر ترك منصبه وتعيين إليوت إبرامز خلفا له

2020/08/06 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

كشفت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، اليوم الخميس، أن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صورا جوية عن لحظة وقوع الانفجار في مرفأ بيروت.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، وعد الرئيس الفرنسي بتأم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الخارجية التركية عن رفضها للاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية المبرمة اليوم الخميس بين مصر واليونان.

وذكرت الخارجية أن الاتفاقية التي وقع عليها وزيرا الخارجية المصري سامح شكري واليوناني نيكوس دندياس في القاهرة "

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