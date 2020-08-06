رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى اجراء الانتخابات المبكرة

2020/08/06 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الخميس، في العاصمة بغداد، اجراء الانتخابات المبكرة مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان.

وذكر المكتب الاعلامي لبرهم صالح، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "رئيس الجمهورية، استقبل اليوم الخميس 6-8-2020، ببغداد، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وجرى بحث إجراء الانتخابات المبكرة".

وأضاف البيان، أن اللقاء أكد على "أهمية تضافر جهود الجميع بما يضمن استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، ويسهم في استعادة ثقة المواطن وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري".

وتطرف الطرفان إلى "أهمية الإسراع في إقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، ودعم دور القضاء لمكافحة الفساد وترسيخ العدالة، والتعاون والتنسيق في مجال تشريع القوانين التي تقتضيها المرحلة المقبلة".

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خرج الجمعة (31 تموز 2020)، بخطاب متلفز حدد فيه موعد الانتخابات المبكرة القادمة في العراق، مبينا أن 6 حزيران من العام القادم سيكون موعداً لإجرائها.

وذكر الكاظمي في الكلمة المتلفزة التي وجهها إلى الشعب العراقي، قائلا :"نعد لانتخابات نزيهة وعادلة تنتج مجلس نواب يمثل إرادة الشعب وتطلعاته، ولذا حددنا السادس من حزيران من العام المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة".

واضاف :"نتعهد بحماية جميع القوى المتنافسة في الانتخابات"، لافتا إلى أن "ارادة الشعب العراقي ستغير وجه العراق وستزيل عنه آثار سنوات الحروب والنزاعات".

وبعد ذلك، دعا رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، السبت، 01 آب، 2020، إلى جلسة طارئة ومفتوحة وعلنية وبحضور الرئاسات والقوى السياسية من اجل حل البرلمان والمضي باجراء الانتخابات المبكرة.

وقال الحلبوسي في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن "الحكومات المتعاقبة لم تنفذ برنامجها الحكومي ومنهاجها الوزاري، لم يتعد السطور التي كتبت به مما ادى الى استمرار الاحتجاجات الشعبية بسبب قلة الخدمات وانعدام مقومات الحياة الكريمة".

واضاف: "ندعو لانتخابات مبكرة وعقد جلسة طارئة مفتوحة وعلنية وبحضور الرئاسات والقوى السياسية للمضي بالاجراءات الدستورية وفقا للمادة 64 من الدستور، فهي المسار الدستوري الوحيد لاجراء الانتخابات المبكرة، وعلى الجميع أني يعي صلاحياته ويتحمل مسؤولياته امام الشعب العراقي".

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