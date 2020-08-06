برشلونة يرفض 50 مليون مقابل بيع خليفة رونالدو

2020/08/06 | 20:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة رفض نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، من جديد عرضا مغريا للتخلى عن مهاجمه البرتغالي الشاب فرانسيسكو ترينكاو، من فريق ليستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.وأفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، بأن برشلونة رفض ثلاث مرات العروض المقدمة من نادي ليستر سيتي “الثعالب” من أجل ضم فرانسيسكو ترينكاو، المنضم حديثا لصفوف الفريق الكتالوني […]

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