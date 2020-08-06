رئيسا الجمهورية والوزراء يؤكدان على ضرورة اجراء انتخابات مبكرة ونزيهة

2020/08/06 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، ورئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس، 06 آب، 2020، على على وجوب إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة التزاماً بما تضمنه البرنامج الحكومي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "صالح استقبل الكاظمي، وجرى خلال اللقاء، بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والصحية والاقتصادية في البلاد، والتأكيد على وجوب إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة التزاماً بما تضمنه البرنامج الحكومي".

وشدد رئيسا الجمهورية والوزراء، بحسب البيان على "ضرورة الاستمرار بمطاردة فلول الإرهاب، وإدامة زخم انتصارات قواتنا الأمنية والمحافظة على المكتسبات المتحققة وترسيخ الأمن في جميع المدن".

ولفت إلى أن "اللقاء ناقش أيضاً السبل الكفيلة للتصدي لجائحة كورونا فيروس ودعم الجهات الطبية والصحية والساندة لضمان صحة وسلامة المواطنين، فضلاً عن استعراض الحلول والإجراءات المتخذة للخروج من الأزمة الاقتصادية بتقليص الإنفاق الحكومي وزيادة موارد الدولة وترسيخ أسس الإصلاح في البلاد".

وبين أن "اللقاء جرى خلاله التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وضرورة حل الإشكاليات المالية بما يضمن حقوق المواطنين الدستورية"، مبينا أن "الاجتماع أيضاً بحث التطورات الدولية والإقليمية، ودور العراق المحوري في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة".

وكان رئيس الوزراء أعلن يوم الجمعة الماضي، أن الانتخابات البرلمانية المبكرة ستجري يوم 6 حزيران عام 2021، متعهداً بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية.وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال، أكد مؤخراً أنه ليست هناك مشكلة لتوفير الأموال الخاصة لإجراء الانتخابات المبكرة، وهناك إرادة شعبية تريد بيئة ومناخاً آمناً لإجراء انتخابات مبكرة، مشدداً أنه على مجلس النواب اكمال قانون الانتخابات.

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو، الخميس، 06 آب، 2020، استقالة المبعوث الامريكي بشأن إيران برايان هوك من منصبه.

وقال بومبيو في تصريح صحفي، إن "المبعوث الأميركي بشأن إيران برايان هوك يقرر ترك منصبه وتم تعيين إليو

بغداد اليوم- متابعة

اكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن هدف زيارته هو التعبير عن الدعم للشعب اللبناني وللبنان حر.

كما أكد أن فرنسا لن تتخلى أبدا عن اللبنانيين، متقدما بالتعازي للشعب اللبناني على ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

وقال ماكرون إن فرنسا لن ت

بغداد اليوم- متابعة

كشفت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، اليوم الخميس، أن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صورا جوية عن لحظة وقوع الانفجار في مرفأ بيروت.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، وعد الرئيس الفرنسي بتأم

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