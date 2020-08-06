الكاظمي وصالح يؤكدان على وجوب إجراء انتخابات نزيهة وحل الإشكالات مع الاقليم

2020/08/06 | 21:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس ببغداد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.وذكر بيان رئاسي تلقت وكالة "أين نيوز" نسخة منه، انه "جرى، خلال اللقاء، بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والصحية والاقتصادية في البلاد، والتأكيد على وجوب إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة التزاماً بما تضمنه البرنامج الحكومي".وشدد رئيسا الجمهورية والوزراء على "ضرورة الاستمرار بمطاردة فلول الإرهاب، وإدامة زخم انتصارات قواتنا الأمنية والمحافظة على المكتسبات المتحققة وترسيخ الأمن في جميع المدن، و تمت أيضاً مناقشة السبل الكفيلة للتصدي لجائحة كورونا فيروس ودعم الجهات الطبية والصحية والساندة لضمان صحة وسلامة المواطنين، فضلاً عن استعراض الحلول والإجراءات المتخذة للخروج من الأزمة الاقتصادية بتقليص الإنفاق الحكومي وزيادة موارد الدولة وترسيخ أسس الإصلاح في البلاد".وأضاف البيان "كما جرى التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وضرورة حل الإشكاليات المالية بما يضمن حقوق المواطنين الدستورية".وبحث الاجتماع أيضاً "التطورات الدولية والإقليمية، ودور العراق المحوري في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة".

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