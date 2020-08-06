من امن العقوبة اساء الادب؟

2020/08/06 | 21:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ عبد الحميد ذرب الكارثة التي حصلت في لبنان الجريح ؛كانت نتيجة اهمال ؛وتعمد من قبل المسؤولين في لبنان ؛ ونتيجة للتكالب على المناصب والمال؛وكل حزب بما لديهم فرحون .فالصراع بين الكتل السياسية والحزبية ؛لم تضع في اجندتها ؛ظروف البلد ؛الذي يعاني من انتشار الفقر والحرمان ؛فبدلا من السعي لانقاذ البلد من مشاكله السياسية […]

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