2020/08/06 | 21:25 - المصدر: وكالة ناس
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا: مهاجم يحتجز 6 رهائن في أحد البنوك) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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