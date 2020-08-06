2020/08/06 | 21:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران برايان هوك سيترك منصبه.وأضاف بومبيو، اليوم الخميس، أن المبعوث لشؤون فنزويلا إيليوت أبرامز سيتولى الملف الإيراني “بعد فترة انتقالية”.ويأتي ذلك قبيل اجتماع لمجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل، من المقرر أن يصوت خلاله على مشروع القرار الأمريكي حول تمديد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقالة مبعوث أمريكا للملف الإيراني المركز الخبري الوطني.

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