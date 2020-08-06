2020/08/06 | 21:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة وجدت دراسة جديدة اجراها باحثون في مستشفى فيلادلفيا للاطفال (CHOP)، ان اضطرابات النوم ترتبط بانخفاض الصحة عندما يبلغ الاطفال 10 او 11 عاما.وتشير النتائج الى ان مقدمي الرعاية الصحية يجب ان يفحصوا الاطفال بحثا عن مشكلات النوم في كل عمر ويتدخلون مبكرا عند تحديد مشكلة النوم.وسواء كان الاطفال يعانون من مشكلات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: مشاكل نوم الطفل ترتبط بضعف الاداء الاكاديمي والنفسي الاجتماعي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: مشاكل نوم الطفل ترتبط بضعف الاداء الاكاديمي والنفسي الاجتماعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).