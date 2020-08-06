سوريا.. 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

2020/08/06 | 21:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قالت وزارة الصحة السورية اليوم الخميس، إنها سجلت 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 999.وأضافت الوزارة أن 15 مصابا بـ”كوفيد-19″ تعافوا ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 311.واستقر عدد الوفيات في سوريا منذ ظهور الجائحة عند 48 حالة وفاة.ومع تزايد حالات الإصابة […]

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