2020/08/06 | 21:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- حضر قائد شرطة محافظة البصرة و المنشآت الفريق ق خ رشيد فليح افتتاح منظومة قادة النصر لتعبئة الاوكسجين التابعة الى هيئة الحشد الشعبي في البصرة بالتعاون مع مديرية شرطة محافظة البصرة وذلك لرفد المستشفيات بالاوكسجين وذلك لتقديم المساعدة اللازمة لخدمة المواطن البصري الكريم و تضافر الجهود مع الكوادر الطبية في محافظتنا العزيزة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح منظومة قادة النصر لتعبئة الاوكسجين” في محافظة البصرة المركز الخبري الوطني.

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