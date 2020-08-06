2020/08/06 | 21:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مسلح يحتجز رهائن في فرنسا ويطرح مطالب تتعلق بفلسطين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مسلح يحتجز رهائن في فرنسا ويطرح مطالب تتعلق بفلسطين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).