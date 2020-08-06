رئيس الجمهورية والكاظمي يؤكدان اهمية إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة

2020/08/06 | 21:32 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /سكاي برس

اجتمع رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس ، ببغداد، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبحث الجانبين الأوضاع السياسية والأمنية والصحية والاقتصادية في البلاد، والتأكيد على وجوب إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة التزاماً بما تضمنه البرنامج الحكومي.

وذكر بيان رئاسي ان "رئيسي الجمهورية و...

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