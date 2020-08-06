الذهب يسجل ارتفاعاً بأكثر من 20 دولار عند تسوية تعاملات اليوم

2020/08/06 | 21:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق- متابعة ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 20 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، ليسجل مستوى قياسياً جديداً للجلسة الخامسة على التوالي.وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم أن عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية في الأسبوع الماضي تراجعت لكنها لا تزال أعلى مليون طلب رغم حقيقة أنها أفضل من توقعات المحللين.وتوقع بنك إنجلترا أن يكون […]

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