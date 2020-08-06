صاحبُ المقام… التجارةُ الحسنةُ مع الله - فاطمة ناعوت

2020/08/06 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت إنها رسالةُ "إبراهيم عيسى" الناصعة التي تتجلّى في رواياته وبرامجه ومقالاته: "إعمالُ العقل لمشارفة الحقيقة”.



لكنّه في هذا الفيلم الجميل: “صاحب المقام”، يُفسِحُ المجالَ للروح، أنْ تجاور العقلَ، حتى تكتملَ منظومةُ الإنسان السويّ.



الفيلمُ يطرحُ معادلةً سهلةً، وشاقّة، في آن.



الوصولُ إلى روح الله: سهلٌ سهولةَ انسياب ماءٍ صافٍ من جدولٍ إلى أرض عطشى، وصعبٌ صعوبةَ الحفر العميق في حجر صوّان.



يسيرٌ على م ......





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