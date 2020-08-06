بيروت الجميلة … سلاما - فاطمة ناعوت

2020/08/06 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت هذا علمُ لبنان الحبيب يضيء واجهاتِ الهرم الأكبر في وطني مصر، ويتلألأ على جدران برج خليفة في الإمارات، وينزف في وريد كل قلب عربي شريف. هذه شجرةُ الأرز الخضراء تقفُ سامقة تتحدى النوازلَ وتتكلم أوراقُها قائلة إن لبنان أقوى من أن تكسره الفواجعُ القاسيات، وإن عظُمت، وإن تلك الكارثة المروّعة التي أدمت قلوب العالمين، سوف تمرُّ كما مرت من قبل أهوالٌ على لبنان الجميلة المنذورة للوجع، بينما تهبُ الدنيا ......





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