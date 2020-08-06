2020/08/06 | 21:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌متابعة/المركز الخبري الوطني- أوفت شركة “تويتر”، اليوم الخميس، بوعدها لأصحاب هواتف “آيفون” الذكية، بتوفيرها لهم ميزة منتظرة.أطلقت “تويتر” تحديثا لتطبيقها على الأجهزة التي تعمل بنظام “آي أو إس”، الذي يتضمن ميزة تقييد عدد الردود على التغريدات الواردة للأشخاص التي يتم متابعة حسابهم، أو الحسابات التي يتم ذكرها فقط في التغريدة، بحسب موقع “ذا فيرج”.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تويتر يفي بوعده لأصحاب “آيفون” ويطرح ميزة منتظرة المركز الخبري الوطني.

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