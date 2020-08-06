2020/08/06 | 21:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهار في مصر، اليوم الخميس، عقار بمدينة المحلة، فيما كثف الأمن جهوده بحثا عن مفقودين.وكشفت مصادر أن عقار المحلة المنهار مكون من 5 طوابق وتقطن به 5 أسر، كان متواجدا بداخله 7 أشخاص، بينهم أطفال، وجار البحث عنهم أسفل الركام.وأوضحت المصادر أن العقار قديم وكان يشهد أعمال ترميم، بسبب تعرضه للتصدعات والتشققات.وأشارت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصر..



انهيار عقار بمدينة المحلة والأمن يكثف جهوده بحثا عن مفقودين (صور) وكالة تقدم الاخبارية.

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