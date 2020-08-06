الرئاسة تسخن ملف الانتخابات المبكرة.. الكاظمي وزيدان في مكتب برهم صالح

2020/08/06 | 21:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريريتصدر ملف الانتخابات المبكرة الجدل في أوساط السياسين والمراقبين، فيما تواصل الرئاسات النقاشات بهدف "تذليل العقبات" والتمهيد لتحقيقها، على الرغم من الخلافات حول الموعد.

وفي آخر التطورات، استقبل السيد رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس 6 آب/أغسطس، في بغداد، كلاً من رئيسي مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وجرى، خلال اللقاء الأول، بحث إجراء الانتخابات المبكرة، والتأكيد على أهمية تضافر جهود الجميع بما يضمن استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، ويسهم في استعادة ثقة المواطن وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري، وفق بيان للمكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية.

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سباق سياسي مبكر و5 عقبات كبرى

كما تم التطرق، إلى أهمية الإسراع في إقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، ودعم دور القضاء لمكافحة الفساد وترسيخ العدالة، والتعاون والتنسيق في مجال تشريع القوانين التي تقتضيها المرحلة المقبلة.

فيما شهد اللقاء بالكاظمي ، بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والصحية والاقتصادية في البلاد، والتأكيد على وجوب إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة التزاماً بما تضمنه البرنامج الحكومي.

وشدد رئيسا الجمهورية والوزراء، وفق البيان، على "ضرورة الاستمرار بمطاردة فلول الإرهاب، وإدامة زخم انتصارات قواتنا الأمنية والمحافظة على المكتسبات المتحققة وترسيخ الأمن في جميع المدن".

وأوضح البيان، أن الاجتماع شهد أيضًا "مناقشة السبل الكفيلة للتصدي لجائحة كورونا فيروس ودعم الجهات الطبية والصحية والساندة لضمان صحة وسلامة المواطنين، فضلاً عن استعراض الحلول والإجراءات المتخذة للخروج من الأزمة الاقتصادية بتقليص الإنفاق الحكومي وزيادة موارد الدولة وترسيخ أسس الإصلاح في البلاد".

وأشار البيان، إلى أن الاجتماع "أكد على أهمية تعزيز العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وضرورة حل الإشكاليات المالية بما يضمن حقوق المواطنين الدستورية، بحث التطورات الدولية والإقليمية، ودور العراق المحوري في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة".

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بعد تحديد موعد الانتخابات المبكرة..



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