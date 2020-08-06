سائرون يدعو الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لعملية تخزين الأسلحة لتجنب تكرار مأساة بيروت

2020/08/06 | 21:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب تحالف سائرون عن أسفه لسقوط الآلاف بين قتيل وجريح في تفجيرين هائلين هزا العاصمة اللبنانية بيروت.

المتحدث باسم التحالف حمدالله الركابي دعا في بيان الحكومة وجميع المعنيين الى اتخاذ التدابير اللازمة والاحتياطات الضرورية فيما يخص عملية تخزين الاسلحة والاعتدة والمواد ذات العلاقة لتلافي الكوارث التي تحدث بسبب الجهل وسوء الادارة او الاهمال والتقصير في هذا الموضوع، لافتا الى أن الشعب يعاني من جائحة كورونا والركود الاقتصادي وقلة الخدمات وزيادة البطالة ولا يتحمل مصيبة جديدة تضاف الى مصائبه الجمة.

وأضاف، أن الحفاظ على حياة المواطنين وممتلكاتهم من أولى مهام الحكومة والحذر واستباق الأحداث بأخذ الاحتياطات اللازمة لها من سمات الحكومات الناجحة.

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