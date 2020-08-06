برهم صالح والكاظمي يؤكدان إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة التزاماً بما تضمنه البرنامج الحكومي

2020/08/06 | 21:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيسا الجمهورية برهم صالح، والوزراء مصطفى الكاظمي، على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة التزاماً بما تضمنه البرنامج الحكومي.

الجانبان أكد أهمية الاستمرار بمطاردة فلول الإرهاب، وإدامة زخم انتصارات القوات الأمنية، والمحافظة على المكتسبات المتحققة، وترسيخ الأمن في جميع المدن، وتمت أيضاً مناقشة السبل الكفيلة للتصدي لجائحة كورونا، ودعم الجهات الطبية والصحية والساندة لضمان صحة وسلامة المواطنين، فضلاً عن استعراض الحلول والإجراءات المتخذة للخروج من الأزمة الاقتصادية بتقليص الإنفاق الحكومي، وزيادة موارد الدولة وترسيخ أسس الإصلاح في البلاد.

كما جرى التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وضرورة حل الإشكاليات المالية بما يضمن حقوق المواطنين الدستورية.

الاجتماع أيضاً بحث التطورات الدولية والإقليمية، ودور العراق المحوري في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

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