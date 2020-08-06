2020/08/06 | 21:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، ملف إجراء الانتخابات المبكرة.

وشدد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تكاتف جهود الجميع بما يضمن استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، ويسهم في استعادة ثقة المواطن وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري، إضافة الى أهمية الإسراع في إقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، ودعم دور القضاء لمكافحة الفساد وترسيخ العدالة، والتعاون والتنسيق في مجال تشريع القوانين التي تقتضيها المرحلة المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسا الجمهورية والقضاء الأعلى يؤكدان ضرورة ضمان استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيسا الجمهورية والقضاء الأعلى يؤكدان ضرورة ضمان استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).