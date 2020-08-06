التعليم العالي تصدر توضيحاً بشأن الامتحانات الالكترونية للدور الثاني

2020/08/06 | 21:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التعليم العالي، اليوم الخميس، استمرار الامتحانات الالكترونية للدور الثاني حتى في حال رفع الحظر وعودة الدوام.وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “دائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي ارسلت اليوم كتاباً رسميا للجامعات كافة”.وأضافت، أن “الكتاب يتضمن الاستمرار بنفس اليات الامتحانات الالكترونية وحسب التوقيتات السابقة التي تم اعلانها …

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