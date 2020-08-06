2020/08/06 | 21:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، عن اعتقال مطلوب وفق المادة اربعة ارهاب في الدورة جنوبي بغداد، وضبط مخبأ للعبوات والمتفجرات في الحويجة جنوبي غرب كركوك.وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من الفوج الثالث لواء المشاة ٥١ الفرقة ١٤ ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط مخبأ للعبوات والمتفجرات في الحويجة وكالة تقدم الاخبارية.

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