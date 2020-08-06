2020/08/06 | 21:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تعلن وصول شحنة أجهزة تنفس جديدة (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/06 | 21:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن وصول شحنة أجهزة تنفس جديدة (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن وصول شحنة أجهزة تنفس جديدة (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).