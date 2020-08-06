قوة من الجيش تعتقل ارهابيا بالدورة وتضبط مخبأ للمتفجرات في الحويجة

2020/08/06 | 21:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الدفاع، الخميس، عن اعتقال مطلوب وفق المادة اربعة ارهاب في الدورة جنوبي بغداد، وضبط مخبأ للعبوات والمتفجرات في الحويجة جنوبي غرب كركوك.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من الفوج الثالث لواء المشاة ٥١ الفرقة ١٤ ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة من الوصول إلى مخبأ يضم كدسا للعبوات والمتفجرات في منطقة دوسره بقضاء الحويجة في كركوك وتضبط بداخله عبوات ناسفة ومتفجرات".

وتابعت، "في سياق منفصل وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من الفوج الاول لواء المشاة ٢٣ ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٧ من القاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة الدورة حي الميكانيك جنوبي بغداد، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".





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