التعليم العالي تؤكد الاستمرار بالامتحانات الالكترونية للدور الثاني حتى مع رفع الحظر وعودة الدوام

2020/08/06 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اكدت وزارة التعليم العالي، اليوم الخميس، استمرار العمل بنظام الامتحانات الالكترونية للدور الثاني حتى وان تم رفع حظر التجوال وعودة الدوام.

واصدرت دائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي في بيان اليوم كتاباً "رسميا للجامعات كافة تؤكد فيه الاستمرار بنفس اليات الامتحانات الالكترونية وحسب التوقيتات السابقة التي تم اعلانها من اجل اكمال متطلبات العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ حتى في حال عودة الدوام او رفع الحظر وكما موضح اعلاه".

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بغداد اليوم _ بغداد

بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الخميس، في العاصمة بغداد، اجراء الانتخابات المبكرة مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان.

وذكر المكتب الاعلامي لبرهم صالح، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "رئيس الجمهو

بغداد اليوم- بغداد

أكدت عضو مجلس النواب، ندى شاكر جودت، الخميس، 06 آب، 2020، أن عددا من النواب قدموا طلبات إلى اللجان البرلمانية لاستجواب وزراء في حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال جودت في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "عمل لجان م

بغداد اليوم- بغداد

عبر وزير الخارجية الامريكية، مايكل بومبيو، عن تضامنه مع الطائفة الإيزيدية بمناسبة الذكرى السادسة لبداية الإبادة الجماعية من قبل تنظيم داعش.

وذكرت الخارجية الامريكية عبر موقعها الرسمي على ’’تويتر’’، نقلا عن

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