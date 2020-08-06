2020/08/06 | 22:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني – أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن وثيقة، بأن المصرف المركزي اللبناني جمد حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية و5 آخرين بعد انفجار مرفأ بيروت.ولفتت الوكالة إلى أن مصرف لبنان المركزي قرر تجميد حسابات رؤساء مرفأ بيروت والجمارك اللبنانية مع خمسة آخرين، في أعقاب انفجار مستودع مرفأ بيروت الذي هز […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تجميد حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك و5 آخرين بعد انفجار المرفأ المركز الخبري الوطني.

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