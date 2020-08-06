شمس الكويتية تدافع عن حسين الجسمي وتهين كل اللبنانيين

2020/08/06 | 22:10 - المصدر: صحيفة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت الفنانة شمس الكويتية جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وتعرضت للكثير من الإنتقادات وذلك خلال دفاعها عن الفنان الإماراتي ​حسين الجسمي​ ضدّ بعض التعليقات التي سخرت من غنائه في حفل عيد الجيش اللبناني.

وهاجمت شمس الشعب اللبناني بطريقة وصفها الكثيرون بالغير أخلاقية، وأنها لا يجب أن تعمم، إذ كتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي, "لبنان يعاني من زنا المحارم لان كل زعمائه اغتصبوه!!! عار عليكم يالبنانيين لو خليتوا ناقصين الشرف والحرامية والمرتزقة يضلون حاكمينكم ويغتصبون بلدكم!! شاغلينكم بالطائفية والوضع الاقتصادي!! جاهدوا لطردهم كلهم ماعندكم شي تخسروه".

وأضافت, "ينتخبون فاسدين وعيال حرام ويسلمون بلدانهم للخونة والحرامية ويمشونهم مشي الخرفان!! ويتحكمون فيهم واذا جتهم مصيبة تنمروا على الفنان المحترم حسين الجسمي والله عيب وحرام وقلة ذوق والنتيجة هو متوفق وثري ومبسوط والي يتنمرون عليه فاشلين وحاكمهم زعيم مغتصب كرامتهم".

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