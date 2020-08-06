العراق يعلن خطته النفطية في آب: تخفيض إضافي بمقدار 400 برميل يوميًا

2020/08/06 | 22:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم العراق تعويض مقدار التخفيض عن الأشهر السابقة التزامًا باتفاق أوبك (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، الخميس، عن خطتها لشهر آب/أغسطس، مشيرة إلى حرص العراق على تذليل التحديات أمام تخفيض الإنتاج.

وذكرت الشركة في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني، 6 آب/أغسطس، أن "وزارة النفط تود أن تعلن من خلال الشركة عن خطتها لتحقيق الالتزام الكامل لما نص عليه اتفاق دول (أوبك +) والدول المؤتلفة معها، تعبيرًا عن حرص العراق العالي على تذليل كل التحديات والصعوبات أمام تخفيض الإنتاج النفطي خدمة لتحقيق هدف إعادة التوازن بين العرض والطلب للسوق النفطي العالمي في ظل استمرار تاثير جائحة كورونا".

وأضاف البيان، أن "الخطة تتمثل بإجراء تخفيض إضافي تعويضًا لما لم يتحقق خلال الأشهر الماضية من عمر الاتفاق يصل إلى حدود 400 ألف برميل يوميًا خلال شهر آب، علاوة على ما نص عليه الاتفاق من تخفيض".

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