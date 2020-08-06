باحثون يكشفون “الأثر الحقيقي” للقلق المقترن بالاكتئاب على أدمغة المرضى

2020/08/06 | 22:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة وُجد أن أدمغة الأشخاص الذين يعانون من ويلات القلق والاكتئاب، تتضخم بشكل كبير، ويقول خبراء إن النشاط غير العادي قد يخفي جزءا من الضرر الذي يمكن أن يسببه الاكتئاب.وتوصل الباحثون، الذين درسوا آثار الاكتئاب والقلق على حجم أدمغة الناس، إلى اكتشاف أن الاكتئاب في حد ذاته يتسبب في تقلص الدماغ.ومع ذلك، […]

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