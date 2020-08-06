محترف كريستال بالاس: أطمح للتألق في كأس آسيا

2020/08/06 | 22:15 - المصدر: كووورة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى كاردو كاميران، محترف كريستال بالاس تحت 18 عامًا، سعادته البالغة، بعد تلقيه دعوة للانضمام إلى صفوف منتخب العراق للشباب.

وقال كاميران في تصريحات لكووورة "سعيد بدعوتي لصفوف شباب أسود الرافدين، وهي فرصة حقيقية لتمثيل العراق، بعد فترة طويلة عشتها في أكاديميات إنجلترا".

وأضاف "الاتحاد العراقي أرسل دعوة رسمية وصلت إلى إدارة كريستال بالاس، أتمنى استكمال أوراق استخراج جواز السفر العراقي، كوني ولدت في لندن من أب وأم عراقيين".

وأشار إلى أن طموحه اللعب في بطولة كأس آسيا للشباب مع الفريق، وتقديم صورة طيبة تليق بمنتخب العراق.

ونوه "أطمح لإظهار قدراتي الحقيقية، لأكون ضمن خيارات مدربي المنتخبات العراقية في المستقبل".

وأتم "أشكر كل من قدمني بشكل لائق، ومن بينهم الكاتب عبد الله البهلول وزيد يوسف الذي تواصل معي بشكل مستمر".

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