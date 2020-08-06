عالم امريكي يتوقع كارثة عالمية اشد وقعاً من كورونا!

2020/08/06 | 22:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة تكهن مؤسس شركة “مايكروسوفت” بيل غيتس بأن العالم سيواجه أزمة بيئية ستكون تداعياتها أسوأ من أزمة فيروس كورونا.وكتب بيل غيتس في مدونته، أنه “مهما كان الوباء مروعا، قد تكون تغيرات المناخ أسوأ من ذلك”.وتوقع غيتس أن يواجه العالم خلال العقود القريبة أزمة كبرى ناجمة عن تغير المناخ، مشيرا إلى […]

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